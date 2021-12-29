Пожар в Косовской больнице возник из-за зажженной заупокойной свечи, - ГСЧС

Пожар в Косовской центральной районной больнице возник из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Уже есть предварительные данные по расследованию трагедии в Ивано-Франковской больнице… К сожалению, несмотря на то, что обстоятельства таких резонансных пожаров отличаются – причина почти всегда одна: грубое нарушение правил пожарной безопасности. 28 декабря в Косовской больнице именно действия человека – его неосведомленность относительно элементарных законов физики и пренебрежение правилами безопасности привели к невосполнимым потерям", - говорится в сообщении.

В реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.

"После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19, один из сотрудников заведения, по традиции, поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно вспыхнуло медицинское оборудование, ткань и другие предметы… распространения пожара было не избежать", - утверждают спасатели.

"За такую ​​страшную ошибку и людям, и государству пришлось заплатить очень высокую цену – погибли три человека. В настоящее время врачи борются за жизнь тех, кто получил травмы, а ГСЧС проведет неотложные проверки больниц на состояние пожарной безопасности", - резюмировали в ГСЧС.

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Напомним, в реанимационном отделении больницы в Ивано-Франковской области возник пожар. Четыре человека погибли, трое пострадали.

Впрочем, данные ОГА и ГСЧС по количеству погибших в результате пожара отличаются. В ОГА сообщают о четырех погибших (отмечалось, что один из погибших умер от ковида, но в результате пожара). Спасатели же заявляют о трех погибших.