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Чтобы не допустить отключений на праздники: ДТЭК в Киеве и области перенес сроки всех плановых ремонтов в сетях

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Чтобы не допустить отключений на праздники: ДТЭК в Киеве и области перенес сроки всех плановых ремонтов в сетях
В Киеве и Киевской области не будут проводить плановые работы на электросетях с отключением света с 29 декабря по 10 января.

Об этом сообщили пресс-службы компаний ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы корректируем график плановых работ на период с 29 декабря по 10 января: плановые работы по усилению инфраструктуры сетей не будут проводиться – свет для этого не будет отключаться", - говорится в сообщениях операторов систем распределения Киева и Киевской области.

Вместе с тем, в компаниях подчеркнули, что аварийные бригады продолжат работать в круглосуточном режиме, чтобы возвращать свет в случае аварий или непогоды.

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Топ комментарии

  • Bigukrman я
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))) сцуко одни эмоции, плановых ремонтов))) эт когда частота 49.9 начинаются плановые ремонты))))))))
  • Nik Home 379c842c
    Для решения вопроса нужно поотбивать руки у 73%?
  • Светлана Круп
    Кому эта хрень втирается? В отопительный сезон вообще запрещены "плановые работы". Хватит нам уже врать.
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