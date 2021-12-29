45% украинцев считают Зеленского разочарованием года, - Деминициативы

45,1% украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского разочарованием года, в то время как 17,3% украинцев считают его политиком года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подобные результаты общенационального исследования обнародовал фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса, 8,1% опрошенных считают "политиком года" экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, 8% – лидера партии "Евросолидарность" Петра Порошенко. Также в категории "политик года" упомянули лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко (4,4%), лидера партии ОПЗЖ Юрия Бойко (3,7%), экс-нардепа Евгения Мураева (3,4%), лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко (1,8%), лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана (1,4%), народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука (1,2%), мэра Киева Виталия Кличко (1,1%), шоумена Сергея Притулу (1%).

14,6% ответили на просьбу назвать политиков года "нет таких". 8,5% респондентов назвали разочарованием года Порошенко, 3,2% – Медведчука, 3% – Разумкова, 1,5% – Тимошенко, 1,2% – нардепа Николая Тищенко ("Слуга народа"), 1,2% – нардепа Илью Киву (фракция ОПЗЖ), 1,1% – премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1% – Виталия Кличко. 3% считают разочарованием года всех представленных политиков.

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Кроме того, 8,5% опрошенных назвали символом 2021 года – человеком года президента Зеленского. Также человеком года украинцы считают Порошенко (3,6%), Разумкова (3,3%), Ангелу Меркель (3,1%), Илона Маска (3%), Джо Байден (2,7%).

Среди тех, кого назвали более 1% опрошенных, были также Юлия Тимошенко (1,8%), журналист Дмитрий Гордон (1,3%), Евгений Мураев (1,2%), боксер Александр Усик (1,2%), Владимир Путин (1,1%), Сергей Притула (1%), медики/врачи (1%). Для 11,3% респондентов таких "авторитетов" вообще нет, 31,1% затруднились дать ответ, а еще 7,1% отказались отвечать на этот открытый вопрос.

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Общенациональное исследование провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.