Заявление Шойгу о химатаке направлено на то, чтобы заставить Украину и США оправдываться и реагировать на нелепые заявления, - Гармаш

На Донбассе могут усилиться конфронтации из-за поступающих из России информационных вбросов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

Он прокомментировал заявление российского вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева о том, что в России есть статья в Конституции, позволяющая совершать военные действия на территории других государств. В заявлении российский чиновник упомянул Грузию, в которую Россия вторглась в 2008 году.

"Даже заявление Косачева начинается с того, что Россия никогда не нападала, а заканчивается нападением России на Грузию в 2008 году. Это все часть информационной операции, которой нас пытаются заставить поверить в то, что мы слабые. Принудить нас к выполнению условий России, которые для нас являются равными потере суверенитета. Поэтому такие заявления нужно воспринимать серьезно", - пояснил Гармаш.

По его словам, на оккупированном Донбассе могут создать "грязную" бомбу.

Член украинской делегации в ТКГ также напомнил о заявлении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором он сообщил о нахождении в Украине американских военных наемников, которые якобы планируют на Донбассе совершить химическую атаку.

"Действительно очень легко сделать такую беду на Донбассе. Донбасс переполнен объектами техногенно опасными. В том числе и ядерные объекты там есть, которые могут использоваться для создания той же "грязной" бомбы. Поэтому угроза есть такая. У меня вызывает тревогу такие заявления Шойгу. Хотя мне кажется, они (заявления Шойгу. - Ред.) больше направлены на то, чтобы заставить нас и США оправдываться и реагировать на бессмысленные заявления. Я думаю, что грядет серьезная конфронтация на Донбассе. Возможно, как повод для начала активных боевых действий могут быть использованы такие информационные поводы, вроде химической атаки или чего-то похожего", - добавил Гармаш.

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