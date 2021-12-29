Завершено расследование по топ-марионеткам оккупационной администрации Крыма. Аксенову, Константинову и Поклонской грозит до 15 лет тюрьмы, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, так называемые "глава республики Крым" Сергей Аксенов, "глава государственного совета республики Крым" Владимир Константинов, бывший так называемый "прокурор республики Крым" Наталья Поклонская и еще пять чиновников временно оккупированного полуострова подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в частности:
- ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 111 (государственная измена);
- ст. 255 (создание преступной организации).
"Досудебным расследованием установлено, что в феврале-марте 2014 года представители российской оккупационной администрации активно участвовали в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины", - отмечают в СБУ.
Кроме того, эти лица оказывали содействие представителям страны-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. В частности, они участвовали в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими.
По результатам специального досудебного расследования обвинительный акт в отношении 8 обвиняемых направлен в суд.
Наказание за совершение особо тяжких преступлений предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет.