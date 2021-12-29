Путин предлагает упростить получение российского гражданства
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Президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме принять новый закон, упрощающий получение российского гражданства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на парламентскую газету РФ.
Так, документ уменьшает количество требований более чем к 20 категориям лиц. Среди них такие категории, как:
- российские соотечественники (граждане бывшего СССР, их дети, участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за границей);
- те, у кого в России проживают близкие родственники из числа российских граждан;
- те, кто имеет родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, принадлежавшей к Российской империи или СССР (в пределах госграницы Российской Федерации);
- те, кто состоят в браке с гражданином РФ и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного (удочеренного);
- те, кто успешно освоили в России программу высшего образования, имеющую госаккредитацию, в очной форме и получили документ об образовании и квалификации с отличием.
Отмечается, что Путин сможет по своему усмотрению определять категории лиц, которые получат право на упрощенное получение гражданства РФ. Это будет относиться к гражданам Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана.