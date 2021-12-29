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Проводить переговоры с Путиным следует с участием Байдена, стран НАТО или ЕС, - президент Эстонии Карис

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Проводить переговоры с Путиным следует с участием Байдена, стран НАТО или ЕС, - президент Эстонии Карис
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя проводить переговоры без участия США и стран НАТО.

Слова Кариса цитирует ERR, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Карис на вопрос журналистов, "готовы ли вы встретиться с Путиным, и о чем бы вы с ним поговорили?", ответил: "Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Я считаю разумным, что переговоры с Путиным должны вести не я в одиночку и не президент США, а страны НАТО или страны Европы все вместе".

По его словам, переговоры Джо Байдена и Владимира Путина "действительно многих встревожили".

"Чувство было такое, что нас обходят стороной. Отсюда и телефонный разговор с Байденом, который провели позднее страны Восточной Европы, и другие страны тожее", – подчеркнул президент Эстонии.

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Топ комментарии

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Пора задуматься о том, что бы создавать новый оборонный/военный союз. Если AUKUS создали, почему нельзя создать Украина- Турция-Польша-Прибалтика?
  • Pani Hope
    Верно, ослу общаться с бешеным шакалом можно только в компании сытых тигра, льва и волка.
    Но наш ослик оманский мечтает сторговаться с шакалом, предложив вместо себя дойную корову. Но шакал с удовольствием сгрызет осла , зная, что корова забодать и лягнуть может
  • валерий коренев 41e3634f
    А в это время на первом канале кацапни после Нового года анонсировали показ новых серий Сваты, нашего независимо-гэроического патриота вовки-клоуна!!!! Да это недоразумения нельзя выпускать дальше Киевской области!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Его надо беречь ....до суда над ним!!!
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