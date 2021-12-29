Экс-президент Молдовы Додон стал подозреваемым в деле о хищении почти $12 млн

Генпрокуратура Молдовы объявила подозрение экс-президенту страны Игорю Додону. Его подозревают в причастности к хищению 12 миллионов долларов по делу Energocom.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

Додон уверяет, что не намерен никуда "убегать", и планирует сотрудничать со следствием. Также он не признает свою вину.

Он считает, что его допрос неслучайно организован за несколько дней до Нового года: "Это было 14 лет назад, вы ищете сами не знаете, что".

Экс-президент уточнил, что все фигуранты этого дела, как и он сам, имеют статус подозреваемых. Но не назвал других упомянутых по делу лиц.

По данным следствия, в начале 2008 года руководство предприятия Energocom, поставляющего в Молдову электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, Нацагентства регулирования в энергетике и другими лицами, в том числе живущими за пределами страны, реализовали преступную схему. Они необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене.

Таким образом, они нанесли Молдове ущерб в $11 млн 927 тыс.

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