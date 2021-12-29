Головань о деле Порошенко: Банковая видит социологию и боится, что ей придется сдавать свои полномочия

Главная причина политических преследований пятого президента – это рост его рейтинга.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Ситуация с политическими преследованиями Петра Порошенко обострилась. Мы теперь точно знаем с чем это связано, поскольку именно сегодня опубликованы результаты социологических исследований Центра Разумкова, согласно которым Порошенко даже побеждает. Не то, что сравнялся, а даже побеждает Зеленского во втором туре выборов, если бы такие состоялись. То есть причина этого обострения данных политических преследований теперь уже доказательно нам известна", - подчеркнул правозащитник.

"Поскольку Офис Президента тоже имеет свою социологию, и я думаю, что ее результаты точно такие, которые сегодня были обнародованы Центром Разумкова, так называемое "подозрение" и совершенно незаконные решения, которые еще и скрывают от нас, о задержании Порошенко – теперь четко понятна причина этих действий", - добавил он.

По словам Голованя, адвокаты Порошенко обратились в Офис Генпрокурора с 18 ходатайствами.

Он, в частности, напомнил, что подал ходатайство о вызове в качестве свидетелей по делу президента Владимира Зеленского главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, вице-премьера Ирины Верещук, народных депутатов из монобольшинства Даниила Гетманцева, Марьяны Безуглой и Федора Вениславского, публично заявлявших о якобы известных им фактах правонарушений со стороны Порошенко.

"Мы видим, что и следователи, и прокуроры боятся, они прячутся. Мы знаем, что позорное, незаконное решение Печерского суда о задержании Петра Порошенко существует. Его скрывают от общества, и мы обязательно добьемся, чтобы оно было опубликовано. А те, кто причастен к его появлению, – понесли заслуженную ответственность. Мы видим, как пренебрегают законом Офис Генерального прокурора и ГБР. Стараются как можно больше затянуть время", - отметил адвокат.

"Кроме того, мы знаем, что в так называемом "сообщении о подозрении" множество страниц было об уставе Организации Объединенных Наций. Мы подали ходатайство об истребовании устава ООН и истребовании материалов уголовного производства, которое было об угле из Южно-Африканской республики, мы требовали ознакомления с материалами, требовали обзора интернет-страниц, где были расследования журналистов о незаконности действий и низком качестве угля из Южно-Африканской республики.... Это масса конкретных вещей, которые должно следствие проверить. И главное – это факт политических преследований. ... Еще раз повторюсь: сегодняшние результаты Центра Разумкова абсолютно четко объясняют причину этих беззаконий. Власть боится того, что ей придется сдавать свои полномочия, а затем отвечать за содеянное", - подытожил Головань.

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