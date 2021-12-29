Новости • Война

Предложение украинской делегации по внеочередному заседанию ТКГ было отвергнуто, - Костин

2 88622
Предложение украинской делегации по внеочередному заседанию ТКГ было отвергнуто, - Костин
Предложение Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу по проведению внеочередного заседания 29 декабря было отвергнуто.

Об этом сообщил и.о. первого заместителя делегации Андрей Костин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее Костин направлял письмо в адрес ОБСЕ с просьбой провести такое заседание в связи с нарушениями российскими наемниками режима прекращения огня на востоке Украины.

"Предложение нашей делегации о проведении сегодня внеочередного заседания ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня было отвергнуто", - рассказал Костин.

Он добавил, что в Украинской делегации в ТКГ по-прежнему привержены необходимости соблюдения Мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в ТКГ в июле 2020 года и будут прилагать все необходимые усилия к деэскалации ситуации на линии разграничения.

Также читайте: Россия уже год блокирует обсуждение в ТКГ плана действий по реализации Минских соглашений, - "слуга народа" Костин

Следующее очередное заседание ТКГ состоится 26 января 2022 года.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 
Поддержать Цензор.НЕТ 

Топ комментарии

  • Валентина Майкова
    Це мазохізм якийсь !!! Невже цій владі подобається коли москалі харкають їм в обличчя ?
  • Чайка Київ
    10 кроків капітуляції запропонували. Жодної вимоги до загарбника. А він ще й комизиться? Може на коліна станьте.
  • Иван Иван 31509c93
    хватит метать бисер перед свиньями. ваше совковое правительство неинтересно уже даже совку
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости