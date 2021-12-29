Предложение украинской делегации по внеочередному заседанию ТКГ было отвергнуто, - Костин
Об этом сообщил и.о. первого заместителя делегации Андрей Костин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ранее Костин направлял письмо в адрес ОБСЕ с просьбой провести такое заседание в связи с нарушениями российскими наемниками режима прекращения огня на востоке Украины.
"Предложение нашей делегации о проведении сегодня внеочередного заседания ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня было отвергнуто", - рассказал Костин.
Он добавил, что в Украинской делегации в ТКГ по-прежнему привержены необходимости соблюдения Мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в ТКГ в июле 2020 года и будут прилагать все необходимые усилия к деэскалации ситуации на линии разграничения.
Следующее очередное заседание ТКГ состоится 26 января 2022 года.