Предложение украинской делегации по внеочередному заседанию ТКГ было отвергнуто, - Костин

Предложение Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу по проведению внеочередного заседания 29 декабря было отвергнуто.

Об этом сообщил и.о. первого заместителя делегации Андрей Костин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее Костин направлял письмо в адрес ОБСЕ с просьбой провести такое заседание в связи с нарушениями российскими наемниками режима прекращения огня на востоке Украины.

"Предложение нашей делегации о проведении сегодня внеочередного заседания ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня было отвергнуто", - рассказал Костин.

Он добавил, что в Украинской делегации в ТКГ по-прежнему привержены необходимости соблюдения Мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в ТКГ в июле 2020 года и будут прилагать все необходимые усилия к деэскалации ситуации на линии разграничения.

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Следующее очередное заседание ТКГ состоится 26 января 2022 года.