Кабмин продлил действие спецпошлины на товары из РФ до декабря 2022 года

Кабинет Министров продлил действие постановления о введении специальной пошлины на отдельные товары из России до декабря 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Обновленное постановление вступит в силу 30 декабря.

Специальная пошлина была введена с 1 августа 2019 года после того, как Россия запретила экспорт в Украину нефти, нефтепродуктов и угля, разрешив его только по спецразрешениям.

Также в РФ применяются другие торговые запреты и ограничения.

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