"Укравтодор" к 2024 году планирует ликвидировать все опасные места на украинских дорогах

Финансирование безопасности дорожного движения в Украине в 2020-2021 годах достигло рекордных 16,3 млрд грн. Если сравнивать с показателями 2016-2017 годов – это вдвое больше.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице программы "БС", информирует Цензор.НЕТ.

Денежные средства направляют на то, чтобы минимизировать количество ДТП, в которые попадают участники дорожного движения. Для этого за последние два года в рамках программы президента "Большая стройка" на трассах установили рекордное количество нового освещения, тротуаров, разметки и других элементов для повышения безопасности движения.

"За последние два года эти факторы сыграли важную роль в ликвидации 28 мест концентрации ДТП. В следующем году планируем сделать все, чтобы исправить ситуацию еще на 18 локациях. Цель Укравтодора – до 2024 года ликвидировать все опасные места на дорогах", - говорится в сообщении.

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Важным условием стал законопроект №1061, внедривший Аудит безопасности автомобильных дорог. С 1 марта 2021 года, согласно закону, обязательному аудиту подлежат дороги международного и национального значения. Это позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки проекта, дорабатывать отдельные решения, руководствуясь экспертной оценкой.

За последние два года вдоль государственных дорог, прежде всего в пределах населенных пунктов, обустроено 1254 км освещения. Для сравнения, за 2018-2019 годы вместе взятых было устроено всего 179 км освещения.

На объектах ремонта и в рамках эксплуатации Укравтодор за два года установил 96 000 новых дорожных знаков. В следующем году планируют еще 66 000.

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Безопасность движения также усиливается установкой барьерного ограждения, защищающего пешеходов и животных от попадания на проезжую часть. За последние два года установили 1 280 819 погонных метров металлического барьерного ограждения вдоль государственных дорог – в 2,6 раза больше, чем за два года до того.

Кроме того, в прошлом году Укравтодор обустроил 206 029 п.м. тротуаров. В этом году – вдвое больше: 420 000 п.м. Это в 9,6 раза больше, чем в 2019 году.

Также совместно с "Агентами Перемен" разработан проект новой дорожной навигации. Она позволяет предотвратить ДТП из-за непонятной разметки, дорожных знаков и т.д. Новая дорожная навигация уже второй год обустраивается на объектах "Большой стройки".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" за два года в Украине обновили и построили более 14 тыс. км дорог – 40% от всей основной сети.