У представителей "ЕС" Онищенко и Березенко провели обыски, - Турчинов

Чтобы отвлечь внимание украинцев от позорных провалов и опасных кризисов в экономике, энергетике и безопасности, от остановки предприятий, веерных отключений и росте тарифов по указанию Зеленского силовики устроили террор и репрессии против лидера и представителей крупнейшей оппозиционной партии "Европейская Солидарность".

Об этом на брифинге заявил Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба партии Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что сегодня в 7 утра силовики провели обыски у первого помощника Петра Порошенко, дипломата, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Юрия Онищенко, народного депутата восьмого созыва Сергея Березенко и других представителей ЕС.

Турчинов убежден, что власти таким образом пытаются отвлечь внимание общества "от своей провальной политики и от стремительного падения рейтингов". Он, в частности, отметил, что по последним опросам Центра Разумкова и Деминицитив Петр Порошенко уже опережает Владимира Зеленского во втором туре выборов президента.

"Сегодня в 7 часов утра состоялись обыски у представителей нашей партии. В частности обыскивали дом помощника президента, Чрезвычайно и Полномочного Посла Юрия Онищенко, который имеет 25 лет дипломатического стажа, преданно работал на свою страну. Также обыскивали экс-депутата Сергея Березенко, и других наших коллег", – сообщил Турчинов.

"Они искали документы, связанные с углем 2014 года. Безусловно, они ничего не нашли и не могли найти. Но цель таких обысков - это не сбор какой-то доказательной базы. Цель этих обысков - демонстративный террор, устрашение и демонстративное унижение. Представьте себе - у семей маленькие дети. В 7 часов утра врываются в ваш дом люди, которые сами не знают, что хотят найти. Это безусловно не создает радостное настроение перед новогодними праздниками", - подчеркнул Турчинов.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко также отметила, что в регионах есть случаи давления на партийцев и членов их семей. По ее словам, неизвестные несколько раз звонили по телефону матери народной депутатки Софии Федины с требованием не участвовать в протесте против политических репрессий возле резиденции "Синегора" в Гуте. "Мы каждый день получаем очень серьезные сигналы о давлении из регионов на наших членов команды. В частности, маме Софии Федины, депутата Верховной Рады из нашей фракции, которую, кстати, Зеленский смертельно боится, звонили неизвестные доброжелатели с требованием, чтобы София не участвовала в пикетах возле Гуты. Мы знаем, что есть негласные сигналы, общение со всеми львовскими нашими коллегами, посмевшие заявить свое сопротивление политическим репрессиям против Петра Порошенко", - подчеркнула Геращенко.

"Мы также знаем, что и дальше будут продолжаться провокации против "Европейской Солидарности". Зеленский ставит перед силовиками задачу – не бороться с российской агрессией, а бороться с главной оппозиционной силой – "Европейской Солидарностью" и ее лидером Петром Порошенко, которые по всем рейтингам выходят на лидирующие позиции", - напомнил Турчинов.

"Вы поищите в своих офисах – и в Офисе президента, и в офисе Кабинета министров документы, связанные с углем, которые действительно могут заинтересовать, если не сейчас, то в ближайшем будущем правоохранительные органы. Документы, связанные с завозом на 3 миллиарда долларов российского угля, а также уголь с оккупированных территорий и с коррупционной схемой завоза электроэнергии из Беларуси через посредников, средства от которых идут именно к высшему руководству страны. Вот это действительно интересно. И это действительно – преступление", - обратился Турчинов к Зеленскому и Шмыгалю.

"Европейская Солидарность" несмотря на все провокации, запугивание, попытки фальсификации новых уголовных дел продолжает свою деятельность спокойно и уверенно. Все эти провокации только приближают нашу победу и позорный конец "зеленой власти". Можете убедиться в этом, изучив историю Виктора Януковича, который также пользовался именно такими грязными схемами и средствами борьбы с политическими оппонентами", - резюмировал Александр Турчинов.