США призывают членов комиссии по избранию главы САП вернуться к работе, - посольство

США призывают членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе.

Об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа, утвердив свой собственный выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу", - говорится в сообщении.

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Напомним, комиссия должна была утвердить, что в конкурсе победил Александр Клименко, набравший больше всего баллов, но этого не произошло. По словам Клименко, Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на должность – при том, что все необходимые проверки они уже прошли.