С разведчиком 10-й ОГШБр Кириллом Нединым простятся завтра в Одессе

Завтра, 30 декабря, в Доме офицеров города Одесса в 10:00 начнется церемония прощания с Кириллом Олеговичем Нединым (позывной Адеса), 12.12.1987 года рождения, военнослужащим разведывательного подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, умершего 27 декабря от онкологического заболевания (после прохождения курса химиотерапии появилось осложнение – двусторонняя пневмония).