Пиарщик Зеленского Лещенко снова назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци"

Сергей Лещенко – близкий к Офису Президента блогер, бывший журналист и народный депутат от "Блока Петра Порошенко", вернулся в наблюдательный совет "Укрзализныци".