Пиарщик Зеленского Лещенко снова назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци"
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Сергей Лещенко – близкий к Офису Президента блогер, бывший журналист и народный депутат от "Блока Петра Порошенко", вернулся в наблюдательный совет "Укрзализныци".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukraine Rail Monitoring.
Так, победителями конкурса на должность независимых членов наблюдательного совета стали: Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски, Гепард Хафер.
Все они станут независимыми членами наблюдательного совета.
От государства в наблюдательный совет прошли: Давид Ломджария, Сергей Лещенко, С.В. Москаленко.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" осталась без Сергея Лещенко и еще трех членов наблюдательного совета.