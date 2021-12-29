Английские адвокаты инициировали расследование против "Гарантированного покупателя" за блокирование выплат ДТЭК

По мнению юристов, должностными лицами был совершен ряд деяний, имеющих, по английскому праву, признаки преступлений.

Английские адвокаты фирмы BCL Solicitors сообщили Гарантированному покупателю, Кабинету Министров Украины, Офису Президента Украины и Министерству энергетики Украины об инициировании частного уголовного расследования на территории Великобритании.



Об этом сказано в письме английских адвокатов, отправленном 29.12.2021 в интересах ДТЭК ВИЭ.

Юристы обращают внимание на то, что "Гарантированный покупатель" не выполнил требований предыдущих писем – не погасил задолженность перед ДТЭК ВИЭ и не предоставил никаких объяснений своих действий.

По мнению английских юристов, причастными должностными лицами был совершен ряд деяний, имеющих признаки преступлений по английскому праву. В частности, средства, которые Гарантированный покупатель должен перечислить в пользу ДТЭК ВИЭ, но безосновательно удерживает на своем счету, приобрели признаки имущества, приобретенного преступным путем.

Адвокаты обращают внимание на то, что по подписанному в июне 2020 года Меморандумом о взаимопонимании государство взяло на себя обязанность погасить существующую задолженность перед производителями ВИЭ до 31.12.2021. Юристы также напоминают о нецелевом использовании средств, привлеченных Укрэнерго от выпуска еврооблигаций, о чем был проинформирован, в частности, ЕБРР как ключевого инвестора.

Адвокаты настаивают на погашении задолженности перед ДТЭК ВИЭ до 31.12.2021.

Как отмечается, в противном случае ДТЭК ВИЭ намерен обратиться в городскую полицию Лондона, Управление финансового контроля Великобритании и Управление по вопросам серьезного мошенничества Великобритании, а также предъявить частное обвинение согласно нормам английского законодательства.

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В настоящее время уже начато частное расследование с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц на территории Великобритании.

Напомним, председатель рабочей группы ВСК, нардеп, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и. о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, станции, находящиеся на этапе строительства, а также трейдеров электроэнергией.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, НАПК должен срочно проверить и. о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко на наличие конфликта интересов за сокрытие доходов от работы солнечных электростанций, которые принадлежат его семье.