"Вареник с брынзой": "Слуга народа" Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".
Фото опубликовал в сети тренер Андрей Стригун. В комментариях парламентарий сравнил женскую часть тела с "вареником".
"Вареник хоть и с брынзой, но по вкусу как сельдь", - добавил в комментариях Вирастюк.
Позднее скриншот с комментариями, к которым присоединилось еще несколько человек, был распространен в соцсетях и вызвал критику со стороны некоторых пользователей, в связи с чем Стригун решил удалить скандальный пост.
Однако позже Стригун опубликовал новое фото, в комментариях к которому Вирастюк написал следующее: "Чшшш, все что вы здесь напишете, может и будет использовано против вас. Лучше не писать. Здесь некоторых поставили подслушивать, а они подсматривают".
На своей странице в Facebook Вирастюк создал пост, где "каждый желающий может написать любой комментарий с пожеланиями: как мне жить, правильно ли дышу, с кем мне дружить, какие посты писать, а какие нет".