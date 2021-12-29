Новости

"Вареник с брынзой": "Слуга народа" Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети

48 896279
"Вареник с брынзой": "Слуга народа" Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети
Нардеп "Слуги народа" Василий Вирастюк вульгарно прокомментировал фото девушки, сделанное с откровенного ракурса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

Фото опубликовал в сети тренер Андрей Стригун. В комментариях парламентарий сравнил женскую часть тела с "вареником".

"Вареник хоть и с брынзой, но по вкусу как сельдь", - добавил в комментариях Вирастюк.

Вареник с брынзой: Слуга народа Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети 01
Вареник с брынзой: Слуга народа Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети 02

Позднее скриншот с комментариями, к которым присоединилось еще несколько человек, был распространен в соцсетях и вызвал критику со стороны некоторых пользователей, в связи с чем Стригун решил удалить скандальный пост.

Однако позже Стригун опубликовал новое фото, в комментариях к которому Вирастюк написал следующее: "Чшшш, все что вы здесь напишете, может и будет использовано против вас. Лучше не писать. Здесь некоторых поставили подслушивать, а они подсматривают".

Вареник с брынзой: Слуга народа Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети 03

На своей странице в Facebook Вирастюк создал пост, где "каждый желающий может написать любой комментарий с пожеланиями: как мне жить, правильно ли дышу, с кем мне дружить, какие посты писать, а какие нет".

Вареник с брынзой: Слуга народа Вирастюк вызвал возмущение своим комментарием под фото девушки в соцсети 04

Також читайте: "Ми прийдемо по твою душу з пекла", - Вірастюк розповів подробиці про погрози

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • мільярд ЗЄдерев
    Вірастюк сказав, що у Олени Зелемської вареник з бринзою, але на смак, як скумбрія по 8 грн. за кг
  • мільярд ЗЄдерев
    от мені цікаво, люди спочатку стають дибілами, а потім ідуть до слуг наріду чи спочатку в слуг нарідун, а там вже стають дибілами ?
  • мільярд ЗЄдерев
    Вірастюк на весь світ озвучив,який вигляд,запах та смак має піхва його жінки. Ну що можу сказати? В неї проблема з гігієною,у нього з жінкою, а у його виборців проблеми з розумом.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости