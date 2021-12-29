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Российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского, Трехизбенки и Новоселовки, - пресс-центр ОС

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Российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского, Трехизбенки и Новоселовки, - пресс-центр ОС
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи Новолуганского вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Нина Лабунская
    Ну і Що там Клоун зараз бачить в "очке" Путина?
  • FT FT
    Обстрелы прекратятся только тогда когда те кто договаривается с врагом будут висеть на столбах
  • Egor Shevtsov 094467b8
    Ермак це кримлівський кріт, а Зеленський знаючи це і утримуючи Ермака біля себе хто?
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