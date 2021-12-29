Российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского, Трехизбенки и Новоселовки, - пресс-центр ОС
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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вблизи Новолуганского вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.