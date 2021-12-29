Правительство в течение года 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров, — Шмыгаль

Кабинет Министров в 2021 году 10 раз повышал выплаты разным категориям пенсионеров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году правительство 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров. В частности, дважды были повышены минимальные выплаты для тех, кто имеет полный стаж, проведена индексация и для неработающих, и для работающих пенсионеров, существенно увеличены доплаты военным пенсионерам, а также минимальные пенсии для "чернобыльцев". Уже второй год подряд осуществляются доплаты украинским пенсионерам по возрасту", - заявил Шмигаль.

Премьер добавил, что с декабря средняя пенсия в Украине составляет около 4 тысяч гривен, и заверил, что повышение пенсий будет и в 2022 году.

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