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Правительство в течение года 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров, — Шмыгаль

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Правительство в течение года 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров, — Шмыгаль
Кабинет Министров в 2021 году 10 раз повышал выплаты разным категориям пенсионеров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году правительство 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров. В частности, дважды были повышены минимальные выплаты для тех, кто имеет полный стаж, проведена индексация и для неработающих, и для работающих пенсионеров, существенно увеличены доплаты военным пенсионерам, а также минимальные пенсии для "чернобыльцев". Уже второй год подряд осуществляются доплаты украинским пенсионерам по возрасту", - заявил Шмигаль.

Премьер добавил, что с декабря средняя пенсия в Украине составляет около 4 тысяч гривен, и заверил, что повышение пенсий будет и в 2022 году.

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Топ комментарии

  • Привет
    Судейским...прокурорским...ментовским...и 7 категорий всяких разных чинуш...
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Підтверджую. Жінчина пенсія була 3000грн. (37 років стажу), а стала цілих 3026грн. Жируєм далі.
  • 18c49ed2
    В стране, где скумбрия по 8 грн, говядина по 20 грн и Беня вечный президент.
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