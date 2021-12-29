Новости

Военные учения РФ и Беларуси состоятся в 1 квартале 2022 года, - Путин

6 56983
Военные учения РФ и Беларуси состоятся в 1 квартале 2022 года, - Путин
Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в первом квартале 2022 года.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Как вы и предлагали, мы проведем обучение в начале года, военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат", – сказал президент РФ на встрече с Лукашенко.

Так Путин отреагировал на предложение Лукашенко продолжать обучение белорусских военных работе с новыми образцами закупаемой в РФ техники.

Читайте также: РФ проведет маневры в оккупированном Крыму и Краснодарском крае: будут задействованы 1200 десантников и более 250 единиц военной техники

"Процесс учений останавливать не нужно. Я знаю, что вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Белоруссии. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами", - сказал Лукашенко.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Виктор Ли a3db1a1b
    Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі,стали вам поперек грла москальня іпуча.

    Обом (братанам)
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
  • Шрек Баблокат
    Неудачный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей»
    27 декабря 2021 года в 22 часа 00 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил был произведен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5»
    Официальных сообщений об успешном выведении полезной нагрузки на заданную орбиту так и не последовало. Иностранные источники сообщают, что разгонный блок «Персей» после отделения смог произвести только одно включение двигательной установки вместо четырех запланированных по типовой девятичасовой схеме, в результате чего сейчас блок «Персей» вместе с макетом полезной нагрузки (предположительно, массой 2,6 тонны) находится на круговой орбите с высотой всего 170 х 200 км вместо геостационарной орбиты высотой 36 тысяч км. Ожидается, что в результате в течении около месяца разгонный блок «Персей» с макетом полезной нагрузки сойдет с нынешней круговой орбиты и сгорит в атмосфере. Общая масса разгонного блока «Персей» с полным запасом топлива составляет 20 тонн.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости