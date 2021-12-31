Порошенко в Верховном Суде выиграл дело у Шария, - пресс-служба "ЕС"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выиграл в Верховном Суде дело по иску Анатолия Шария.

Соответствующее постановление обнародовано в Реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как известно, Шарий требовал от Петра Порошенко опровержения заявления, что он – "не украинский журналист" и "работает на Россию".

Предметом иска стали слова Порошенко, сказанные 10 января 2019 во время рабочей поездки в Ровно. Тогда пятого президента Украины неизвестный в толпе людей спросил, почему в Украине преследуют украинских журналистов, в качестве примера назвав пророссийского пропагандиста Шария. Порошенко ответил: "Отнюдь. Потому что Шарий – не украинский журналист…Он работает на Россию".

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13 мая 2020 Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Шария к Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Печерский суд не увидел доказательств, что блоггер работает в интересах России или является российским журналистом. Суд обязал Петра Порошенко опровергнуть эту информацию, разместив опровержение в "Правительственном курьере", а также уплатить 1537 гривен судебного сбора.

28 октября 2020 Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда.

Верховный суд подтвердил позицию Киевского апелляционного суда. 22 декабря Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда постановил оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалованное судебное решение суда апелляционной инстанции – без изменений.