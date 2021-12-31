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Украина будет защищать свое право на существование и собственное будущее, даже если Запад выберет умиротворение, - Кулеба

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Украина будет защищать свое право на существование и собственное будущее, даже если Запад выберет умиротворение, - Кулеба
Украина продолжит противостоять российской агрессии, даже если западные партнеры предпочтут политику умиротворения.

Об этом в твиттере заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее", - написал глава ведомства.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Байден требует только одно -- навести порядок с Беней. Разморозить уголовные дела против него. Говорит про это и при встрече, и через американские СМИ. Бене денег никто давать не будет. Но Бенин шут никогда не пойдет против своего "папика".
  • Sophia-Maria Duglass
    Есть в Украине свои Снегурочки и они защищают Украину .

  • Рекрут
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