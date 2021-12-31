Войска РФ открывали огонь из гранатометов недалеко от Травневого, - пресс-центр ОС
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С начала суток 31 декабря со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Уточняется, что неподалеку от Травневого Донецкой области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.