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Войска РФ открывали огонь из гранатометов недалеко от Травневого, - пресс-центр ОС

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Войска РФ открывали огонь из гранатометов недалеко от Травневого, - пресс-центр ОС
С начала суток 31 декабря со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что неподалеку от Травневого Донецкой области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Нема довбонутим покою.
  • Sophia-Maria Duglass
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    А коли вони той режим не порушували, хто підрахує.
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