Россия анонсировала создание нового военного полигона в оккупированном Крыму

Русские создают новые военные полигоны. Один из них будет размещен в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат современной техникой, будут оборудованы новые полигоны "Синяя Осока" в Ивановской области и "Старокрымский" в Крыму", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Осенью СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит новое масштабное военное вторжение.

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Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО "гарантий безопасности" - в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из бывших советских республик.