Около 10 тысяч пассажиров встретят новый год в поездах, - Укрзализныця

В новогоднюю ночь около 10 тысяч пассажиров будут путешествовать в 86 поездах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт АО "Укрзализныця".

В компании напоминают, что на период массовых новогодних и рождественских праздников назначено 17 дополнительных пассажирских поездов. Еще 2-м поездам продлен маршрут и 4-м увеличена периодичность курсирования.

Железнодорожники фиксируют 20% увеличения продаж билетов по сравнению с сезоном 2020/2021 на пиковые даты зимних перевозок: 29, 30 декабря 2021 и 2, 8, 9 января 2022 года.

Также наблюдается рост пассажиропотока к железнодорожным станциям, которые находятся вблизи курортов Украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня.

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