Президент Финляндии: Наша страна сама будет решать, вступать ли ей в НАТО

Сложившаяся между США и Россией ситуация не приведет к закрытию дверей НАТО для Финляндии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает национальное телерадиовещание Yle.

"Это решение (об отношениях с Альянсом - ред.), конечно, полностью в наших собственных руках. Наше пространство для действий не ограничено", - сказал Ниинистё, комментируя отношения между США и Россией.

Он напомнил, что разговаривал с Путиным по телефону в середине декабря. Тогда говорили и о требованиях России о не расширении НАТО. По словам Ниинистё, он сказал Путину, что Финляндия уважает свой суверенитет и не собирается отказывается от возможности подать заявку на вступление в военный альянс, если это будет актуально.

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Президент Финляндии не считает, что сейчас, в ходе переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, что-то изменилось: "Я думаю, что для Финляндии это очень понятная ситуация. И я, конечно, не верю, что на переговорах (России - ред.) с Соединенными Штатами или НАТО произойдет какое-либо закрытие дверей".

Затронула эту тему в своем новогоднем обращении и премьер-министр Финляндии Санна Марин. "Мы сохраняем возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Мы должны оценить эту свободу выбора, так как это касается права государства решать вопрос о своей безопасности. Это одна из основ европейской безопасности, закрепленная в Принципах ОБСЕ. Мы показали, что извлекаем уроки из прошлого. Мы сохраняем пространство для маневра", - подчеркнула Марин.

Ранее в декабре правительство Финляндии объявило, что страна закупит у США 64 многофункциональных истребителей F-35. Новые истребители - самое дорогое оружие в истории Финляндии. Один F-35 стоит не менее 120 млн долларов.

Напомним, президент США Джо Байден 30 декабря в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предупредил о введении масштабных санкций экономического, финансового и политического плана в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее на этой неделе Государственный департамент США подтвердил проведение в течение 10-13 января серии переговоров с российской стороной по ситуации вокруг Украины. В частности, запланированы обсуждения как в двустороннем формате в рамках диалога США-Россия по стратегической стабильности, так и в многостороннем – в Совете Россия-НАТО, а также в Постоянном совете ОБСЕ.