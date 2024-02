Столтенберг и Блинкен обсудили российскую тематику после разговора Байдена и Путина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг написал в Twitter в пятницу.

"Поговорил с госсекретарем Блинкеном о важности деэскалации в том, что касается существенной концентрации сил РФ вблизи Украины", – написал он.

"Мы готовы к диалогу в рамках совета Россия-НАТО 12 января", – напомнил Столтенберг.

Spoke to @SecBlinken on the importance of de-escalation of #Russia’s considerable military build-up in & around #Ukraine. #NATO stands united. We are prepared for dialogue in the NATO-Russia Council on Jan 12.