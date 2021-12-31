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Зеленский обсудил сотрудничество и инвестиции с представителями Катара

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с катарской делегацией, прибывшей в Украину во главе с членом правящей в Государстве Катар династии шейхом Фейсалом бин Кассимом Аль Тани и обсудил реализацию общих инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, агропромышленного комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент Украины отметил важность подписанных договоренностей в сфере аграрного сотрудничества и взаимодействия в гостинично-туристической отрасли.

"Важно, что уже есть первые результаты такой работы – подписание соответствующих меморандумов", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил существенную активизацию двусторонних отношений между странами, в частности увеличение показателей отечественного экспорта в Катар на 75%  и отметил готовность обеспечить продовольственную безопасность Катара путем поставки высококачественной аграрной продукции.

Зеленский также поприветствовал инициативу создания в Украине Университета гостеприимства на базе Катарского университета.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Шо, инвестиции с Омана уже освоили, теперь очередь до Катара дошла?
  • Ан Мур
    Оман?
    Емірати?
    Катар?
    Явочні коспіративні квартири?
  • Юрій Вінгорськи
    з язика зняв...
    поки писав, а тут ті ж самі регіони..
    раз я не один так думаю, то ми переможемо.
    СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!
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