Украина столкнется с дефицитом и окажется в зависимости от России из-за решения Кабмина регулировать цены на газ, - добывающие компании

Принудительное изъятие Кабмином до 20% природного газа частных компаний по "операционной себестоимости" приведет к падению добычи, дефициту газа и усилению зависимости от России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ассоциации газодобывающих компаний, к которым принадлежит государственный "Нафтогаз Украины".

"Остановка инвестиционной деятельности вполне логично приведет к ежегодному падению газодобычи, уменьшению налогов в государственный и местный бюджеты, сокращению рабочих мест в секторе и смежным отраслям. Кроме того, учитывая вероятный запуск Северного потока – 2 и риск сокращения или полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, это существенно ослабит энергетическую безопасность нашей страны", - заявили в асоциации.

Решение правительства обязать все компании продавать 20% своего газа на частной бирже по определенной цене в ассоциации считается срывом реформы, отказом от европейской интеграции.

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"Государственное регулирование цены на добываемый газ – это абсолютно нерыночный механизм, через который, без преувеличения, мы можем потерять собственную газодобычу. Если мы создали рынок газа в Украине, то нужно работать по правилам, ведь ключевым аспектом работы любого инвестора является доверие к государству. Преодолевать энергетический кризис нужно опираясь на опыт европейских стран, а не за счет ограничений или принудительных действий, направленных на деятельность частных газодобытчиков", - приводятся в заявлении слова исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

Напомним, 30 декабря правительство решило обязать все газодобывающие компании продавать 20% своего газа на частной "Украинской энергетической бирже". Цена не должна превышать "операционную себестоимость" добычи.