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Зеленский подтвердил предстоящий разговор с Байденом 2 января: "Как мы и договорились – ничего об Украине без Украины"

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Зеленский подтвердил предстоящий разговор с Байденом 2 января: "Как мы и договорились – ничего об Украине без Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в воскресенье 2 января у него состоится телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье (провести. – Ред.) очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", - написал он.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
  • vadym sestritsyn
    Шут гороховый!
  • саша паламарчук
    цей зелений наркєт разом з бєнядіктовою всі томи кримінальної справи проти Байдена доїли?
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