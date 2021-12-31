Блинкен и глава МИД Канады Жоли обсудили "решительный и единый" ответ в случае дальнейшей агрессии России против Украины
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли возможный ответ в случае дальнейшей агрессии России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
"Блинкен и Жоли обсудили общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что главы дипломатических ведомств обсудили готовность союзников и партнеров обеспечить масштабные последствия и серьезные расходы для России в случае нападения на Украину.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.