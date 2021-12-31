НАПК напомнило чиновникам, чтобы не забывали декларировать ценные подарки

Национальное агентство по предотвращению коррупции накануне нового 2022 года напомнило чиновникам о требованиях к декларированию подарков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом НАПК сообщило в Телеграмме .

"Новогодние праздники — это время домашнего семейного уюта, настоящих чудес и, конечно же, подарков. И если в детстве о подарках мы писали Святому Николаю, то во взрослой жизни добропорядочные чиновники не забывают сообщить о дорогих гостинцах от родных и близких НАПК", – говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что в декларации за 2021 год должностным лицам необходимо указать подарки от родных и близких на сумму свыше 11 895 грн (5 прожиточных минимумов).

Если новогодний подарок стоит свыше 113 500 грн (50 прожиточных минимумов), то в течение 10 дней с момента получения добродетельные декларанты должны подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Получать подарки на сумму свыше 2 379 грн (1 прожиточный минимум) от лица (группы лиц), которое не является близким, должностным лицам запрещено, согласно Закону "О предотвращении коррупции".

"НАПК искренне желает вам в следующем 2022 году, чтобы все ваши надежды сбылись, близкие были здоровы, а вас окружали только добродетельные люди", - подчеркнули в Нацгагентстве.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции подготовило обновленную редакцию разъяснений, охватывающую более 200 наиболее распространенных вопросов к кампании декларирования 2022 года.

В разъяснениях можно найти ответы как на традиционные вопросы, так и на те, что начали возникать у декларантов только в прошлом году, в частности, относительно "ковидной тысячи".

В обновленной редакции есть также разъяснения по поводу правильного заполнения новых и измененных блоков в новой форме декларации, которая заработала с 1 декабря. Кроме того, есть ответы на новые вопросы, которые чаще всего поступают в НАПК от декларантов, в частности, как узнать название территориальной общины для заполнения адресных блоков, как декларировать имущество, взятое в лизинг, нужно ли декларировать алименты и т.д.