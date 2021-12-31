Байден о разговоре с Путиным: Дал понять, что Россия не может "двигаться по Украине" (обновлено)

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 30 декабря Джо Байден предостерег его от дальнейшей военной агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во время разговора с Путиным Байден дал понять главе Кремля, что Россия не может "двигаться по Украине".

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"Я дал понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то шаги, если он пойдет в Украину, у нас будут жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и придется заплатить большую цену", цитирует Байдена издание.

Отвечая на вопрос, угрожают ли Москве санкции, если она будет держать войска на границе, Байден сказал: "Я не собираюсь вести здесь публичные переговоры, но мы дали понять, что он не может - подчеркиваем, не может - двигаться на Украину", - сказал президент США.