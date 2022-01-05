"Мой первый визит в 2022 году - в Станицу Луганскую и Киев", - Боррель прибыл в Украину

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обнародовал фото из аэропорта Харькова и сообщил о начале своего визита в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мой первый визит в 2022-м - в Станицу Луганскую и Киев, Украина. На фоне наращивания Россией войск я здесь, чтобы показать поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержать постоянную работу над реформами, которые являются ключом к выносливости", – написал Боррель в Твиттере.

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