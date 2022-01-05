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"Мой первый визит в 2022 году - в Станицу Луганскую и Киев", - Боррель прибыл в Украину

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"Мой первый визит в 2022 году - в Станицу Луганскую и Киев", - Боррель прибыл в Украину
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обнародовал фото из аэропорта Харькова и сообщил о начале своего визита в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мой первый визит в 2022-м - в Станицу Луганскую и Киев, Украина. На фоне наращивания Россией войск я здесь, чтобы показать поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержать постоянную работу над реформами, которые являются ключом к выносливости", – написал Боррель в Твиттере.

Также читайте: Боррель перед визитом в Украину обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом наращивание РФ военной мощи на границах

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Леся Валігура
    Це капець. Боррель - на Донбас, а зеленський - в Буковель. Ганьба.
  • 5 копійок
    Поїхав в Буковель, а опиниться знов в Омані і дещо перетре з кремлядями.
  • три - пятнадцать
    це просто:
    боррель лох і йому не 42, а буба нелох і йому теж не 42..
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