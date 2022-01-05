В Алматы введен комендантский час, на улицах появились бронетранспортеры

В казахстанском городе Алматы на период чрезвычайного положения вводится комендантский час. Указом президента ограничен въезд в город и выезд из него.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В целях "обеспечения безопасности населения города Алматы" президент Казахстана Токаев издал указ, которым вводится ряд ограничений, в частности:

Ввести в границах города Алматы чрезвычайное положение на период с 01:30 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года.

Ввести в городе Алматы на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23:00 минут до 7:00.

Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алматы и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении". Назначить комендантом города Алматы начальника Департамента полиции города Алматы Таймерденова Каната Данияровича.

Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

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усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Алматы; обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств; ограничить въезд в город Алматы, а также выезд из него; запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц; запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции; обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

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В сети распространяются видео с входом бронетехники в Алматы. Протестующие атаковали бронетранспортеры, введенные в город.

БТР пытается скрыться от протестующих граждан #Казахстан, Алматы pic.twitter.com/f78fbSUWcv — ⚡Улан Джумаков (@UDzhumakov) January 4, 2022

Напомним, в Казахстане третий день продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ.

Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

Помимо этого, требования расширились – кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

После чего стало известно, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев проведет совещание по социально-экономической ситуации в стране.

Впоследствии Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау, что на западе Казахстана, снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Также власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.