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США готовы направить дополнительные силы в Европу в случае вторжения РФ в Украину, - Пентагон

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США готовы направить дополнительные силы в Европу в случае вторжения РФ в Украину, - Пентагон
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что союзники США по НАТО пока не запрашивали о дополнительной военной помощи в контексте ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это зависит от того, как мы ранее заявляли, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО развертывание дополнительного потенциала. Мы бы рассмотрели этот запрос. Ни одно из этих двух условий не произошло", - сказал Кирби.

Он также сообщил, что союзники США по НАТО не обращались на данный момент к Вашингтону относительно изменений в позиционировании или направлении дополнительных военных возможностей на фоне ситуации вокруг Украины.

"Я не собираюсь спекулировать относительно конкретных вооружений, но пока не было запросов относительно позиционирования или запросов дополнительных военных возможностей со стороны наших союзников по НАТО", - добавил представитель Пентагона.

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Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Adrew Warko
    Если паРаша нападёт на Украину, США разместят военных в Польше.
    Сильный ход. Если сосед нападёт на соседа, полиция грозит
    разместить в соседнем районе дополнительный патруль.
  • Sophia-Maria Duglass
    «поки не було запитів щодододаткових військових можливостей з боку наших союзників по НАТО"
    ВСЕ что нужно знать о Франции и Германии , которые ВОСЬМОЙ ГОД якобы заботятся об Украине , у которой гибнут граждане от агрессора
  • NonCFist
    _Да, предотвращать новое вторжение, по всему, не намерены. История Второй Всемирной их ничему не научила - дожидаются Третью...
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