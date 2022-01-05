За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС
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За прошедшие сутки в районе проведения ООС нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
За прошедшие сутки, 4 января, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе.