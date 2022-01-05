США надеются, что масштабные санкции против России из-за Украины все же останутся гипотетическими, - Прайс
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
"Мы надеемся, что масштабные и серьезные последствия, с которыми столкнется российская экономика, если агрессия России в отношении Украины продолжится, останутся гипотетическими, потому что мы искренни в нашем желании продолжать дипломатию и деэскалацию", - сказал Прайс в ходе брифинга.
Он отметил, что не готов обсуждать публично, в чем именно будут заключаться возможные санкции.
По его словам, российская сторона понимает, о чем идет речь.
"Это те меры, которые мы специально решили не вводить в 2014 году из-за огромного воздействия, которое они оказали бы на российскую экономику", - подчеркнул представитель Госдепа.
При этом он добавил, что вопрос санкций вряд ли будет занимать важное место в переговорах между США и Россией в Женеве.
"Я не ожидаю, что на вопросе о санкциях будет сильно акцентироваться внимание во время двусторонних дискуссий между первым заместителем госсекретаря Уэнди Шерман и ее российским коллегой в Женеве в понедельник", - сказал он.