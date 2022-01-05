Президент Казахстана Токаев отправил правительство страны в отставку
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Казахстана.
"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан", - говорится в документе.
Исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на Алихана Смаилова, первого замглавы правительства.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.
Напомним, со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом стало двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.