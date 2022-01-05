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Тела трех человек обнаружили возле доменной печи на территории меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе, - ГСЧС

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Тела трех человек обнаружили возле доменной печи на территории меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе, - ГСЧС
На территории металлургического комбината ЧАО "МК Азовсталь" в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела 3 погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 января в 12:45 в ГСЧС поступила информация, что в г. Мариуполь на территории металлургического комбината ЧАО "МК Азовсталь" в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела 3 погибших (не являются работниками объекта)", - сообщили в ведомстве.

Причина смерти устанавливается правоохранительными органами.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    возможно тела хотели в печку сбросить а перепутали цеха.. и пришлось бросить там в подсобном как знать Мариуполь всегда был веселым городишком коглда был Ждановым... рядом Кацапия..и Димбассятина как по региону...
  • San Fenikss
    У донецких слегка другая ментальность. Мариуполь тоже недалеко убежал.
    Задолго до войны подолгу бывал на разных заводах. На Енакиевском МЗ, например.
    Человеческая жизнь не стоит ничего. Вообще.
    Они и сами ее не ценят.
    Завод - они живут на том заводе. Никто их там не считает. Какие нормы безопасности?
    На прокатном стане - упал на лист, и сгорел как масло на сковородке, ни следа не осталось за полминуты.
    Единственное - забухают вечером, споют под гармошку "чооорный воооорон". Утром с бодуна на работу. Все.
    *****
    А, ну да.. А там бандеровцы хахлы...
  • Alisa Korovieva
    мафиоззо крутто разборка модно біля доменна пічь
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