Тела трех человек обнаружили возле доменной печи на территории меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе, - ГСЧС
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На территории металлургического комбината ЧАО "МК Азовсталь" в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела 3 погибших.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"4 января в 12:45 в ГСЧС поступила информация, что в г. Мариуполь на территории металлургического комбината ЧАО "МК Азовсталь" в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела 3 погибших (не являются работниками объекта)", - сообщили в ведомстве.
Причина смерти устанавливается правоохранительными органами.
Подразделения ГСЧС не привлекались.