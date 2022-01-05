Тела трех человек обнаружили возле доменной печи на территории меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе, - ГСЧС

На территории металлургического комбината ЧАО "МК Азовсталь" в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела 3 погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 января в 12:45 в ГСЧС поступила информация, что в г. Мариуполь на территории металлургического комбината ЧАО "МК Азовсталь" в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела 3 погибших (не являются работниками объекта)", - сообщили в ведомстве.

Причина смерти устанавливается правоохранительными органами.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

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