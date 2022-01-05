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"Это стратегия": Макрон заявил, что хочет "разозлить" непривитых

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"Это стратегия": Макрон заявил, что хочет "разозлить" непривитых
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стратегия его правительства по вакцинации заключается в том, чтобы "разозлить" людей, не перенесших прививок от коронавируса, продолжая усложнять им повседневную жизнь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет The Guardian.

"Я не собираюсь злить французов. Но что касается непривитых, я очень хочу их рассердить. И будем делать это до конца. Это стратегия", - сказал президент.

Замечания Макрона прозвучали в то время, когда парламент Франции обсуждал новый закон, который, если он будет принят, будет означать, что только полностью вакцинированные - а не те, у кого отрицательный результат теста на Covid - будут иметь право на получение медицинского сертификата страны со следующего месяца.

Пропуск, введенный этим летом, требуется во Франции для доступа в закрытые общественные места, такие как кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, концертные площадки и спортивные центры, а также для посадки на поезда дальнего следования и самолеты.

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"В демократии злейшие враги - ложь и глупость", - сказал Макрон.

По словам Макрона, Франция вакцинировала почти 90% населения, имеющего право на вакцинацию, и "сопротивляется лишь очень незначительное меньшинство".

Президент, который сказал, что хочет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в апреле, но не будет оглашать свое решение до тех пор, пока "ситуация со здоровьем не позволит", добавил, что он "не собирается сажать в тюрьму [непривитых] или принудительно вакцинировать их."

Поэтому, по его словам, "мы должны им сказать: с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете пойти на кофе, вы больше не сможете пойти в театр. Ты больше не сможешь пойти в кино ".

Макрон добавил: "Когда мои свободы угрожают свободе других, я становлюсь безответственным. Кто-то безответственный не является гражданином".

Серия новых демонстраций противников коронавирусных ограничений прошли 4 января в разных частях Германии.

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Sergii Naushenko
    Тобто негативні тести вже не визнаватимуться, а чинними будуть тільки сертифікати вакцинації?
    Тобто, те що ти здоровий - нікому не цікаво, всіх однаково примушують пройти природній відбір шляхом введення в свій організм експериментальної рідини?
    Якщо так - то Макрон свідомо провокує в країні чергову революцію і військовий стан.
    І цей "передовий досвід" незабаром візьмуть на озброєння інші країни
  • Василь Довганенко 7230397a
    Скоро, від ковіда, як і при цукровому діабеті, будуть колоти два рази на день.
  • Moose White
    Они там совсем слетели с катушек? Ну не работает этот шмурдяк против коронавирусов. А делать людей зависимыми от не эффективного продукта и называть его вакциной это преступление против человечества. Всё это закончится очень плохо и в первую очередь для эксперементаторов...
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