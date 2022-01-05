"Это стратегия": Макрон заявил, что хочет "разозлить" непривитых
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет The Guardian.
"Я не собираюсь злить французов. Но что касается непривитых, я очень хочу их рассердить. И будем делать это до конца. Это стратегия", - сказал президент.
Замечания Макрона прозвучали в то время, когда парламент Франции обсуждал новый закон, который, если он будет принят, будет означать, что только полностью вакцинированные - а не те, у кого отрицательный результат теста на Covid - будут иметь право на получение медицинского сертификата страны со следующего месяца.
Пропуск, введенный этим летом, требуется во Франции для доступа в закрытые общественные места, такие как кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, концертные площадки и спортивные центры, а также для посадки на поезда дальнего следования и самолеты.
"В демократии злейшие враги - ложь и глупость", - сказал Макрон.
По словам Макрона, Франция вакцинировала почти 90% населения, имеющего право на вакцинацию, и "сопротивляется лишь очень незначительное меньшинство".
Президент, который сказал, что хочет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в апреле, но не будет оглашать свое решение до тех пор, пока "ситуация со здоровьем не позволит", добавил, что он "не собирается сажать в тюрьму [непривитых] или принудительно вакцинировать их."
Поэтому, по его словам, "мы должны им сказать: с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете пойти на кофе, вы больше не сможете пойти в театр. Ты больше не сможешь пойти в кино ".
Макрон добавил: "Когда мои свободы угрожают свободе других, я становлюсь безответственным. Кто-то безответственный не является гражданином".
Серия новых демонстраций противников коронавирусных ограничений прошли 4 января в разных частях Германии.