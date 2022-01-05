Переговоры с Россией входят в решающую фазу, - МИД Германии

Для преодоления эскалации вокруг Украины требуется диалог.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед вылетом в США.

"Что касается России, то общий посыл европейцев и правительства США понятен: действия России имеют цену, и выход из кризиса может быть лишь через диалог. Мы четко говорили об этом российскому правительству в последние несколько дней и недель. Сейчас мы входим в решающую фазу, в ходе которой ожидаются важные переговоры на разных уровнях", - сказала глава МИД.

По ее словам, США - "самый сильный союзник европейцев".

"Сила трансатлантического альянса измеряется не танками и ракетами, а тем, что мы действуем сообща, когда это особенно важно", - сказала Бербок.

Германский министр проведет в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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