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Переговоры с Россией входят в решающую фазу, - МИД Германии

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Переговоры с Россией входят в решающую фазу, - МИД Германии
Для преодоления эскалации вокруг Украины требуется диалог.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед вылетом в США.

"Что касается России, то общий посыл европейцев и правительства США понятен: действия России имеют цену, и выход из кризиса может быть лишь через диалог. Мы четко говорили об этом российскому правительству в последние несколько дней и недель. Сейчас мы входим в решающую фазу, в ходе которой ожидаются важные переговоры на разных уровнях", - сказала глава МИД.

По ее словам, США - "самый сильный союзник европейцев".

"Сила трансатлантического альянса измеряется не танками и ракетами, а тем, что мы действуем сообща, когда это особенно важно", - сказала Бербок.

Германский министр проведет в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Читайте: Глава МИД ФРГ Бербок о приоритетах во время председательства в G7: Только вместе мы можем решать глобальные проблемы

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    ну ну. этот блеф и есть попытка вступить в диалог. от свифта отключайте рашиков, болтуны
  • Виктор Сотник
    Это что новый метод лечения сумасшедших разговорами?
    Или убийц возможно диалогом переделать?
    Только страх наказания и возмездия может заставить двуного измениться.
  • NonCFist
    "...вихід із кризи..." - Какой ещё кризи, идиотка! Путлер против Европы и Запада войну ведёт! Нет слов приличных про этих политиканов...
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