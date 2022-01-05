Воевали против Украины: по материалам контрразведки СБУ два террориста "Л/ДНР" приговорены к 10 годам лишения свободы

По материалам контрразведки СБУ два боевика незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" заочно приговорены к 10 годам лишения свободы. Боевики в течение четырех лет воевали против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что в 2014 году двое граждан Украины присоединились к рядам террористических организаций. Они оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливали позиции украинских военных. Также задокументировано, что боевики участвовали в боях в районе Донецкой и Луганской областей.

Суд признал обоих боевиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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Приговор вступил в законную силу. Злоумышленники объявлены в розыск.

Досудебное расследование проводили следователи СБУ во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

СБУ продолжает разоблачать участников незаконных вооруженных формирований для задержания и привлечения к ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.