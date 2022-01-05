Посольство Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения

Граждан Украины в период с 5 по 19 января 2022 года просят воздержаться от поездок в Казахстан в связи с внедрением чрезвычайного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Казахстане в Фейсбуке.

"В связи с введением с 5 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в г. Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан, а находящимся на территории Казахстана гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране", - отмечается в сообщении.

В случае необходимости граждане могут обратиться в посольство Украины в Казахстане по номеру горячей линии +7(705)7556610.

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Ранее сообщалось, что митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.