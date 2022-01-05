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Кулеба примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО 10 января: Это часть масштабных усилий по сдерживанию агрессии РФ

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Кулеба примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО 10 января: Это часть масштабных усилий по сдерживанию агрессии РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 10 января, примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал на своей странице в Твиттере.

"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии", – написал он.

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Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января и призвали РФ "учитывать обеспокоенность альянса".

Кулеба примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО 10 января: Это часть масштабных усилий по сдерживанию агрессии РФ 01

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Какой-то дебильный хоровод в натуре ,сдержать раиссию можно только наступив ей на глотку а это значит ,принять Украину в НАТО и чем скорей тем лучше ,не понимать этого могут лишь кретины.
  • Василь Довганенко 7230397a
    А що ? Посидять, позвіздять, поганяють з пустого в порожнє. Потім відзвітують про рух до Нато.
  • Ганибек Кожахметов
    Краще вони на цьому засіданні обговорили зняти всі перешкоди на постачання всієї української продукції до країн НАТО без квот та інших перешкод, а то як завжди на прикінці січня з'явиться інформація, що річні квоти на мед до ЄС вже вичерпані.
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