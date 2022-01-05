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"Вероятность этого сценария близка к нулю", - посол Украины в ФРГ Мельник уверен, что Меркель после отставки не будет работать на Россию

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"Вероятность этого сценария близка к нулю", - посол Украины в ФРГ Мельник уверен, что Меркель после отставки не будет работать на Россию
Посол Украины в Германии Андрей Мельник исключил возможность того, что бывший канцлер Ангела Меркель может пойти работать на российские государственные структуры или российский бизнес.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Это исключено! Ангелу Меркель можно оценивать по-разному, но это нет", - сказал Мельник, комментируя опасения, что Меркель пойдет по дороге Шредера и возглавит "Северный поток-2" или "Роснефть".

"В течение последних семи лет я был участником десятков встреч украинских политиков с Меркель, и должен сказать, что она - человек, имеющий моральный хребет и внутренние ценностные ориентиры", - добавил посол.

Он исключил возможность возвращения Меркель в экономическую сферу, а тем более в сферу влияния российского бизнеса.

"Вероятность этого сценария близка к нулю. И я склонен доверять людям из ее окружения, которые говорят, что в политику экс-канцлер также вряд вернется", - отметил дипломат.

Также читайте: Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО, – посол Мельник

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Ted 7b76f4bb
    Вона и до відставки уже працювала на Рашшу
  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    странно..
    всю жизнь работала на москалей а тут...
    устала Алла..
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    вона вже працювала на лапатню...
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