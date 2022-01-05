Зеленский подписал изменения в законодательство по военному образованию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о военном образовании и науке" №1986-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Документ совершенствует образовательный процесс и научную и научно-техническую деятельность в высших военных учебных заведениях (учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделениях высшего образования, военных научных учреждениях, а также предусматривает повышение качества подготовки военных специалистов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, соответствующий законопроект №5641 Верховная Рада поддержала 298 голосов.

Закон уточняет формулировку "высшее военное учебное заведение", а также вводит новый термин "учреждение высшего образования со специфическими условиями обучения". Таковым является учреждение высшего образования государственной формы собственности, осуществляющее на определенных уровнях высшего образования подготовку курсантов (слушателей, студентов), адъюнктов для последующей службы на должностях руководящего состава для удовлетворения потребностей Министерства внутренних дел, Национальной полиции и центрального органа исполнительной власти, что реализуют государственную политику в сфере гражданской защиты, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний.

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Согласно внесенным изменениям в закон о высшем образовании, государственные органы, к сфере управления которых относятся высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования, вправе своими актами устанавливать особые требования по управлению соответствующими высшими военными учебными заведениями, деятельности и разграничению полномочий органов управления и общественного самоуправления в этих учреждениях. Они также разрабатывают требования к кандидатам на должности руководителей (заместителей руководителей) соответствующих высших военных учреждений, назначают и увольняют с должностей руководителей и заместителей руководителей этих заведений.

Законопроект также вносит изменения в законы "О научной и научно-технической деятельности", "Об образовании".