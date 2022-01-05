Митингующие выдвинули требования к властям Казахстана (обновлено)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные соцсети.
Чего хотят протестующие от власти Казахстана:
- Немедленное освобождение всех политических заключенных.
- Отставка и сложение полномочий президента, председателя Совета Безопасности Казахстана, правительства и парламента.
- Создание временного правительства из авторитетных и публичных граждан, участвующих в протесте.
- Проведение временным правительством новых прозрачных выборов.
- Признание лет правления СССР преступлением против постсоветских народов.
- Осуждение военной агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма.
- Выход из состава СНГ, ЕАЭС и других союзов с Россией.
До этого протестующие требовали понижения цен на сжиженный газ, отставки правительства, понижения пенсионного возраста и понижения цен на продукты.
Позже публикация с требованиями протестующих исчезла из этого Telegram-канала. Однако эти требования уже успели разлететься по других Telegram-каналах, освещающих события в Казахстане.
Кто именно выдвинул эти требования, пока неизвестно. Проверить правдивость этой информации также нет возможности, поскольку в Казахстане отключили связь и интернет.
Как сообщает "Радио Азаттик", люди, вышедшие на акции протеста, сами рассказали о своих требованиях. Они знают об отставке правительства, но тоже хотят:
- изменения выборного законодательства для допуска к выборам независимых кандидатов-самовыдвиженцев;
- ограничение президентских полномочий;
- расширение полномочий парламента;
- возвращение к Конституции 1993 года.