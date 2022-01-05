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Митингующие выдвинули требования к властям Казахстана (обновлено)

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Митингующие выдвинули требования к властям Казахстана (обновлено)
Казахские протестующие выдвинули новые требования к властям страны. Теперь они требуют не понижения цены на газ, а отставки всей верхушки Казахстана и проведения политической реформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные соцсети.

Чего хотят протестующие от власти Казахстана:

  1. Немедленное освобождение всех политических заключенных.
  2. Отставка и сложение полномочий президента, председателя Совета Безопасности Казахстана, правительства и парламента.
  3. Создание временного правительства из авторитетных и публичных граждан, участвующих в протесте.
  4. Проведение временным правительством новых прозрачных выборов.
  5. Признание лет правления СССР преступлением против постсоветских народов.
  6. Осуждение военной агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма.
  7. Выход из состава СНГ, ЕАЭС и других союзов с Россией.

До этого протестующие требовали понижения цен на сжиженный газ, отставки правительства, понижения пенсионного возраста и понижения цен на продукты.

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Позже публикация с требованиями протестующих исчезла из этого Telegram-канала. Однако эти требования уже успели разлететься по других Telegram-каналах, освещающих события в Казахстане.

Кто именно выдвинул эти требования, пока неизвестно. Проверить правдивость этой информации также нет возможности, поскольку в Казахстане отключили связь и интернет.

Как сообщает "Радио Азаттик", люди, вышедшие на акции протеста, сами рассказали о своих требованиях. Они знают об отставке правительства, но тоже хотят:

  • изменения выборного законодательства для допуска к выборам независимых кандидатов-самовыдвиженцев;
  • ограничение президентских полномочий;
  • расширение полномочий парламента;
  • возвращение к Конституции 1993 года.

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Tychus Findlay
    Повага казахам!
  • Eight Wonder 56eae116
    Никогда не ожидал такого от казахов. Респект за Украину!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Алга Казахстан!!!!
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