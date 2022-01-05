Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на фоне протестов подал заявление об отставке и ушел из политики

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на фоне протестов подал заявление в отставку и ушел с должности главы Совбеза Казахстана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой, вместо Назарбаева этот пост будет занимать сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил во время обращения к гражданам.

Отмечается, что Токаев пообещал действовать максимально жестко против протестующих, которые вступают в стычки с полицией. Он заверил, что находится в столице Нур-Султане и не собирается ее покидать.

Напомним, что массовые протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. Акции протеста начались из-за двойного повышения с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

Как известно, президент Казахстана ввел чрезвычайное положение из-за протестов в Алматы. Также режим ЧС был введен в Мангистауской области

Кроме того, гражданам Украины советуют воздержаться от поездок в Казахстан из-за массовых протестов и режима чрезвычайной ситуации в определенных регионах страны.

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