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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на фоне протестов подал заявление об отставке и ушел из политики

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на фоне протестов подал заявление об отставке и ушел из политики
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на фоне протестов подал заявление в отставку и ушел с должности главы Совбеза Казахстана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой, вместо Назарбаева этот пост будет занимать сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил во время обращения к гражданам.

Отмечается, что Токаев пообещал действовать максимально жестко против протестующих, которые вступают в стычки с полицией. Он заверил, что находится в столице Нур-Султане и не собирается ее покидать.

Напомним, что массовые протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. Акции протеста начались из-за двойного повышения с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

Как известно, президент Казахстана ввел чрезвычайное положение из-за протестов в Алматы. Также режим ЧС был введен в Мангистауской области

Кроме того, гражданам Украины советуют воздержаться от поездок в Казахстан из-за массовых протестов и режима чрезвычайной ситуации в определенных регионах страны.

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Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • olele
    і тішина - нє булькнєт в унітазє...

    Andriy Zas@Andriy_Zas

    https://twitter.com/Andriy_Zas/status/1478716805740961798 13 мин





    17.12.2021 (казахи еще не бунтуют)
    - Я повелитель Вселенной! Немедленно мне Украину на блюдечке и пол-Европы в придачу, а иначе - держите меня семеро!

    05.01.2022 (казахи бунтуют) ....
    (язык в заднице)
  • Valter Valter
    Казахи не украинцы. Думаю что вагнеровцев снесут и в жопу соломы набьют и баба Меркель с Оландом и Макароном не помогут
  • Vasily Makarenko
    І Назарбаєву мабуть прийдеться втікати в засРашку..
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